Rocco Hunt ospite a Pagani per due giorni Sceglie l’auditorium Sant’Alfonso per le prove per il suo tour

L’Auditorium Sant’Alfonso di Pagani sempre più apprezzato. Proprio in concomitanza con l’inizio dei lavori al terzo piano è stato ospite del teatro il cantante rapper Rocco Hunt, che ha scelto Pagani per le prove del suo tour lunedì 3 e martedì 4 Ottobre. "Una concomitanza di eventi che abbiamo fortemente voluto, come buon auspicio per un rilancio forte dell’auditorium, volano di un rilancio culturale ed economico dell’intera città di Pagani" le parole del sindaco Raffaele Maria De Prisco.

L’artista salernitano, che ha soggiornato a Pagani per due giorni con tutta la sua squadra di venti persone, tra tecnici e musicisti al suo arrivo è stato accolto dal sindaco e dal vicesindaco Valentina Oliva.

«Avendo saputo che Rocco Hunt cercava un teatro in Campania per effettuare le prove del suo seguitissimo tour “LIBERTÀ + RIVOLUZIONE” , che lo ha visto un’intera estate esibirsi in tutta Italia, e fatto ballare migliaia di persone con il tormentone “Caramello” insieme ad Elettra Lamborghini, ho subito chiesto all’esclusivista di zona di molti artisti, Alfonso Pandolfi, di mettersi in contatto con il manager dell’artista salernitano ed invitarlo nella nostra città - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla cultura, arte e spettacolo,Valentina Oliva -. Un invito che ha lasciato soddisfatto Rocco Hunt e tutta la sua squadra, già a conoscenza dell’esperienza positiva avuta dal cantante Ron lo scorso anno nel nostro teatro.

All’artista, che ci ha ringraziato calorosamente per l’accoglienza e tutti i servizi offerti, complimentandosi per la bellezza del nostro teatro, abbiamo voluto consegnare una targa come ringraziamento per la promozione del nostro territorio attraverso la sua musica. In questi due giorni la squadra ha soggiornato a Pagani, visitato il centro cittadino e apprezzato la ricettività e qualità dei nostri ristoranti e bar.

Questa occasione è un'ulteriore dimostrazione che il nostro splendido teatro e la nostra città hanno tanto da offrire ad artisti di caratura nazionale e internazionale e che il rilancio dell’auditorium, a cui stiamo lavorando con impegno e dedizione, è da perseguire in tutti i modi possibili, anche rilanciando sempre di più l’immagine e la conoscenza della nostra città e di tutte le sue risorse.

Naturalmente non è mancato in questo incontro con Rocco Hunt, una proposta di un possibile futuro concerto nella nostra bella città»