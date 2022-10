Nocera Inferiore, il Comune cerca "nonni vigili": aperte le candidature Un nuovo progetto per rafforzare i servizi di vigilanza durante l’anno scolastico

Al via un nuovo progetto dell'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore per coinvolgere volontari dai 60 ai 75 anni d’età per rafforzare i servizi di vigilanza durante l’anno scolastico. AAA Cercasi Nonni vigili!

Il programma prevede un servizio di sorveglianza in prossimità degli Istituti scolastici volto a tutelare gli alunni che raggiungono la scuola da soli, per facilitarne l’attraversamento della strada. Il Nonno Vigile sarà prezioso anche per assicurare il miglior servizio possibile per il trasporto scolastico in partenza, avendo così a disposizione risorse che possano accompagnare gli studenti agli scuolabus.

"Il volontariato è una risorsa per la nostra città - ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio - dobbiamo stimolare l’adesione di chi può mettere a servizio della comunità parte del proprio tempo libero".