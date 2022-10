Capaccio Paestum, un nuovo parcheggio nei pressi della stazione Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale

Un nuovo parcheggio sarà realizzato a Capaccio paestum nei pressi della stazione ferroviaria di Capaccio Scalo. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale guidata dal primo cittadino Franco Alfieri.

«Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Stazione a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito con RFI, un nuovo parcheggio adeguato e sicuro sarà presto a disposizione dei cittadini della nostra Città e dei fruitori della stazione ferroviaria» ha commentato il primo cittadino.

La notizia è stata accolta positivamente dai cittadini che da tempo lamentavano la carenza di parcheggi, chiedendo di fatto l'implementazione dei posti auto a disposizione.