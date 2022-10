Castellabate, studenti in spiaggia per "Puliamo il Mondo" L'iniziativa nazionale è promossa da Legambiente ed è stata svolta in collaborazione con il Comune

Le classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate sono scese in spiaggia per partecipare all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata anche quest’anno nel paese di Benvenuti al Sud da Legambiente in collaborazione con il Comune. I giovani custodi dell’ambiente hanno pulito la spiaggia di Marian Piccola e del Pozzillo. Hanno partecipato all’iniziativa la Protezione Civile Comunale e quella del Gruppo Lucano, i ragazzi del servizio civile di Castellabate, la Cooperativa Off Shore e Nautica San Marco con la collaborazione degli operatori ecologici già impegnati quotidianamente nella raccolta differenziata.

«Dobbiamo impegnarci tutti ogni giorno per salvaguardare e tutelare le bellezze naturalistiche in cui abbiamo il privilegio di vivere» ha detto l’assessore all'Ambiente, Nicoletta Guariglia. Insieme a lei in spiaggia anche i consiglieri Clemente Migliorino e Dalila Russo. A coordinare le attività la responsabile dell'ufficio Aree Marine Protette del Comune, Assunta Niglio.