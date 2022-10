Giffoni Valle Piana: omaggio del sindaco alla senatrice Bilotti "Porterò con me le parole di stima del primo cittadino"

A Giffoni Valle Piana l'omaggio del sindaco Antonio Giuliano per l'elezione al Senato di Anna Bilotti che sull'incontro ha detto. "Quando piccoli territori, di aree meravigliose della nostra bella Italia, riescono ad esprimere l’elezione di un rappresentante istituzionale a vincere è tutta la comunità. Perché quella parte di Paese, spesso abbandonata dalla politica, avrà una voce in Parlamento e potrà essere difesa, salvaguardata, promossa.

Oggi a Giffoni Valle Piana, il sindaco Antonio Giuliano e l’amministrazione comunale hanno voluto organizzare, nella sala consiliare, un incontro per celebrare il risultato raggiunto e di questo li ringrazio. Porterò con me le parole di stima del primo cittadino e la testimonianza dell’orgoglio della città e del territorio dei Picentini.

Ancor di più, in questi tempi difficili, continuerò con lui e con tutti i sindaci della nostra provincia a portare avanti una fruttuosa collaborazione istituzionale, nel rispetto dei valori di sempre e delle nostre radici".

Questa sera - intanto - la senatrice incontrerà tutti i cittadini e quanti vorranno partecipare in piazza Fratelli Lumier, 67 c/o il Caffè Fellini a Giffoni Valle Piana (a partire dalle ore 18) per un brindisi di ringraziamento.