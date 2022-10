Trasporto scolastico in Costa d'Amalfi: posticipate le corse aggiuntive Slitta l'implementazione dei servizi "vista l’impossibilità di trovare autobus a supporto"

Caos trasporto scolastico in Costiera: dovranno aspettare ancora un po' per le corse aggiuntive i tanti pendolari della Costa d'Amalfi. La Sita Sud srl ha comunicato alla Regione Campania che ha bisogno di qualche giorno in più per implementare i servizi "vista l’impossibilità di trovare la scorsa settimana autobus a supporto", si legge nella nota inviata dalla società.

"Anche dai colloqui telefonici intercorsi l’azienda confida di risolvere nei primissimi giorni della prossima settimana", ha fatto sapere il presidente della conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, Luigi Mansi

Settimana scorsa, infatti, presso la Regione Campania, si è tenuta la riunione tra i vertici della Sita e il Presidente della Commissione Trasporti On. Luca Cascone, in merito alle richieste esposte dalla Conferenza dei Sindaci a seguito all'incontro convocato presso il Comune di Scala lo scorso 19 settembre. La richiesta formulata dai sindaci dei Comuni Costieri consisteva nell'implementazione di corse aggiuntive a supporto degli studenti.

In quella sede la Regione Campania, analizzata la proposta, ha autorizzato la società di trasporto pubblico Sita a provvedere all'aggiunta delle nuove corse, con l'impiego di 6 bus, che sarebbero dovuti essere operativi già da oggi, lunedì 10 ottobre.