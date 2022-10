Strade, ad Altavilla Silentina i lavori sulla SP 422 Interventi per un importo di oltre 60mila euro

La Provincia di Salerno consegna i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della SP 422 nel Comune di Altavilla Silentina, per un importo netto di euro 66.364,45.

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese – viene consegnato in queste ore e prevede la messa in sicurezza del piano viabile mediante rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”