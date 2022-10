Ambiente, il Comune di Nocera chiede più centraline Arpac In municipio l'incontro tra il sindaco De Maio e il manager Sorvino

Si è tenuto nel pomeriggio l'incontro del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, con il direttore generale Arpac, Stefano Sorvino.

Tanti i temi al centro del colloquio, a cominciare dalla richiesta di nuovi laboratori mobili per la rilevazione di inquinamento atmosferico. Avanzata anche la proposta di un tavolo di lavoro comprensoriale per affrontare in modo corale ed efficace i problemi del territorio.

La priorità per l'amministrazione nocerina è quella di tutelare l'ambiente e, con esso, la salute delle persone.