Aquara: studenti a lezione di legalità, sicurezza, e giustizia sociale Prima giornata del progetto di formazione: protagonisti gli alunni dell'istituto comprensivo

Prima giornata del progetto di formazione "Educazione alla Legalità, Sicurezza, e Giustizia Sociale " col patrocinio del Comune e della BCC di Aquara.

Tutti i ragazzi della secondaria di primo grado dell' Istituto comprensivo, con la Dirigente scolastica prof.a Dorotea Odato e le insegnanti dei vari plessi, hanno partecipato attivamente al progetto. Erano presenti i rappresentanti istituzionali del territorio, il maresciallo della stazione CC Pierpaolo Coppola, la nostra segretaria comunale Assuntina Salvati e il parroco Don Antonio Costantino.

"Siamo rimasti tutti colpiti per come il coordinatore del progetto, il Giudice presso la corte di appello sez.minorenni/SA, Sante Massimo Lamonaca e il dott. Paolo Fulgione, performer/illusionista, hanno affrontato tali problematiche. Hanno usato il gioco, un percorso didattico ludico, culturalmente efficace, interattivo e di grande coinvolgimento. I ragazzi sono stati loro stessi al centro e protagonisti di questa prima giornata di formazione. Ci saranno ancora altre tre giornate, tre interventi laboratoriali per sensibilizzare i nostri ragazzi a tali tematiche e contribuire a far crescere nei giovani il bisogno ed il rispetto della legalità.

Un progetto importante per la scuola del nostro territorio, che il Sindaco Marino e l' Amministrazione tutta non poteva non sostenere", scrivono dal Comune.