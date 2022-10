Violazioni in materia di caccia e armi: nuovi controlli sui Monti Picentini Prosegue l'impegno dell'Accademia Kronos: sanzionati alcuni cacciatori e cercatori di funghi

Prosegue l'impegno del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos di Salerno ed Avellino nell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di caccia e di animali d'affezione.

L'ennesima operazione ha nuovamente interessato i territori dei parchi regionali ed in particolare del Parco Regionale dei Monti Picentini attraverso controlli nei territori di Campagna, dove mesi fa fu ucciso un esemplare di lupo, Montecorvino, Giffoni sino a sconfinare in provincia di Avellino.

I controlli e le sanzioni

Nel corso delle verifiche, iniziate all'alba, sono stati passati controllati numerosi cacciatori impegnati in battute di caccia al cinghiale e caccia vagante.

Sanzionate alcune persone per violazioni in materia di caccia, quali mancata raccolta delle cartucce e omessa annotazione sul tesserino, oltre che per la mancata iscrizione all'anagrafe canina dei cani impiegati nell'attività di ricerca e recupero della fauna selvatica. Durante i controlli sono state accertate anche alcune irregolarità in materia di armi e munizionamento per le quali si procederà alla segnalazione alla AG.

Nel prosieguo dell'attività di controllo a seguito di segnalazioni di alcuni proprietari di terreni, sono state controllate e sanzionate diverse persone poichè trovate intente a raccogliere funghi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore oltre che senza tesserino regionale.

Va purtroppo segnalato ancora una volta il rinvenimento di avifauna abbattuta e lasciata agonizzante sul terreno.