Asse Montecorvino-Germania: accolta una delegazione del Comune di Seesen Harz Un'occasione di scambio e condivisione in vista delle prossime iniziative da mettere in campo

Asse Montecorvino-Germania: na delegazione del Comune di Seesen Harz è stata accolta, questa mattina, dall'amministrazione comunale presso l'aula consiliare "Gioacchino Carpinelli".

La delegazione tedesca soggiornerà per qualche giorno sul territorio e visiterà alcune aziende locali per gustare prodotti d'eccellenza di Montecorvino Rovella.

Un'occasione di scambio e condivisione

Un momento di condivisione per confermare lo sprito del gemellaggio fra le due comunità, in vista delle tante iniziative che, fanno sapere dall'amministrazione, "Abbiamo intenzione di mettere in campo nei prossimi mesi".

Ad annunciare le prossime azioni il consigliere delegato al Gemellaggio, Pietro Landolfi: «Stiamo programmando per il prossimo anno attività e scambi culturali che interesseranno anche gli alunni del nostro istituto di istruzione superiore “Glorioso”».