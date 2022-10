Capaccio Paestum, al via i lavori alla palestra Olimpia Diversi gli interventi in programma per riaprire la struttura

di Antonio Vuolo

Sono cominciati i lavori di adeguamento della palestra comunale Olimpia, a Capaccio Scalo. La struttura, durante l'emergenza Covid, è stata anche centro vaccinale. A dare l'avvio al cantiere è stato il primo cittadino, Franco Alfieri.