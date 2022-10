Odori nauseabondi a Sarno: il sindaco presenta un esposto in Procura Chiesti accertamenti. Convocata una riunione urgente della Commissione Ambiente e Salute

Miasmi ed odori nauseabondi alle prime ore del mattino a Sarno. Il sindaco Giuseppe Canfora presenta un esposto alla procura della repubblica di Nocera Inferiore.

Nel documento viene denunciato il cattivo odore proviene dalla zona industriale di Via Ingegno e dall’area di Foce, di ieri mattina, "così insopportabile da rendere difficile la respirazione, soprattutto nei soggetti più fragili, provocando bruciore alla gola e agli occhi", si legge nella missiva.

L'esposto è stato inviato anche al Prefetto e al Questore di Salerno, al NOE di Salerno, al Commissariato di Polizia, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando dei Vigili Urbani di Sarno, all’ARPAC e all’Ente Parco del Fiume Sarno.

Non è la prima volta che la Città viene avvolta da questi odori nauseabondi tanto che il Sindaco Canfora, in più occasioni, ha segnalato alla Procura ed alle Forze dell’Ordine, diversi episodi, adottando anche delle ordinanze sindacali nei confronti degli impianti situati nella zona industriale di Via Ingegno e nell’area di Foce.

Necessario interventire: il sindaco chiede controlli

Nell'esposto il Sindaco di Sarno chiede agli organi competenti di effettuare gli opportuni accertamenti per accertare eventuali responsabilità di natura penale, riservandosi di adottare provvedimenti in base alle risultanze delle indagini già avviate.

Nel frattempo, il Vice Sindaco con delega all'Ambiente, Roberto Robustelli, ha convocato per lunedì alle 16 una riunione urgente della Commissione Ambiente e Salute.