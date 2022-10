Commercio e turismo ad Amalfi: nasce un tavolo di coordinamento Comune-privati Un sistema di collaborazione tra l'Ente e i rappresentanti dei sette settori produttivi

Commercio, ricettività e turismo a 360 gradi. Ad Amalfi nasce un tavolo permanente tra comune e privati appartenenti a sette categorie produttive del comparto turistico individuati sul territorio.

È uno dei punti del Piano di Sviluppo e rilancio turistico post- Covid del triennio 2022-2025 presentato lo scorso aprile ad Amalfi.

Amalfi destinazione turistica premium e boutique: così la Città intende riposizionarsi sul mercato turistico nazionale ed internazionale, per affrontare al meglio il turismo post-Covid. Ed i risultati dell'ultima stagione confermano la visione.

I dettagli

Il tavolo tecnico che l’amministrazione intende sviluppare va proprio in questa direzione. L’ente promuove l’attivazione di un meeting di coordinamento turistico tra comune e una rappresentanza degli operatori, composta dai rappresentanti dei sette settori produttivi individuati sul territorio. Periodicamente si riunirà il direttivo, presieduto dal Sindaco, per affrontare temi legati alla ricettività alberghiera, ricettività di lusso, ricettività extra alberghiera, commercio, ristorazione, servizi turistici (guide turistiche, esperienze) e trasporto (taxi, ncc, marittimo).

Il tavolo permanente è istituito con funzioni consultive, per coordinare ruoli ed operatività dei diversi attori della destinazione e condividere la pianificazione delle azioni da intraprendere. L’obiettivo è incrementare il dialogo, la corresponsabilità e la partecipazione fra l’amministrazione comunale e il settore privato, ricercando formule di innovazione e semplificazione per rendere più efficace ed efficiente la fruizione turistica.

Ognuno dei settori proporrà un rappresentante al tavolo per la durata di un anno. Le proposte di designazione potranno avvenire a cura delle associazioni di categoria, qualora esistenti, o comunque dei soggetti maggiormente rappresentativi dei settori. Le comunicazioni dovranno pervenire entro venerdì 4 novembre al Comune di Amalfi a mezzo pec, indicando come oggetto “Proposta di designazione per il Tavolo di coordinamento turistico Comune-Operatori”.