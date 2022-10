Cilento, cinghiali in pieno giorno nei centri abitati: cittadini esasperati Gli "incontri ravvicinati" avvengono anche durante le ore diurne

Resta forte nel Cilento la problematica cinghiali. Gli incontri ravvicinati con vere e proprie mandrie di ungulati avvengono anche in pieno giorno. Esasperati gli agricoltori perché rovinano i raccolti, ma anche i cittadini perché gli animali selvatici arrivano praticamente davanti ai cortili. L'ultima segnalazione, oggi, a Montecorice, con un'allegra famigliola a spasso tra le case.

La problematica

E' una questione atavica che purtroppo non si riesce a risolvere. Solo i selecontrollori non bastano e nemmeno gli indennizzi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni bastano per aiutare gli imprenditori agricoli danneggiati. E ormai gli animali selvatici sono diventati una piaga perché si trovano praticamente ovunque.

Le iniziative

Ai 360 selecontrollori già operativi dovrebbero aggiungersi altri 150, così come si attende l'apertura dei primi tre centri di raccolta dei capi di cinghiale abbattuti dai selecontrollori per poi essere immessi nella filiera di commercializzazione delle carni.