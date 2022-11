Fioriere smart a Pontecagnano: per una città più bella e sostenibile Si tratti di oggetti d'arredo urbano dotati di sistema di auto-irrigazione, telecamere, wi-fi e usb

Bellezza in circolo a Pontecagnano: la città sarà arricchita dalla presenza di fioriere smart. Si tratti di oggetti di arredo urbano dotati di sistema di auto-irrigazione a pompa a picchetti con serbatoio da 5lt, router wi-fi per connessione ad internet o ripetitore per estensione del segnale, telecamera di sorveglianza su strade e aree pubbliche, porte usb e usb-c per ricarica di smartphone e dispositivi elettronici.

Un progetto, insomma, perfettamente in linea con il concetto di città intelligente, già portato avanti con la collocazione delle panchine smart sul territorio comunale, che costerà alle casse comunali all’incirca 25.000,00 euro, per un totale di 14 pezzi.

L'assessora Lembo: "Iniziativa unica nel suo genere"

“Ci siamo fatti portavoce di un’iniziativa unica nel suo genere” garantisce l’Assessora al ramo Rosa Lembo. “Queste fioriere rispondono ad una serie di requisiti essenziali per qualsivoglia comunità voglia essere al passo coi tempi: senso estetico, fruibilità, risparmio, accessibilità, innovazione. Siamo certi soddisferanno la cittadinanza e renderanno più accogliente l’ingresso di Pontecagnano Faiano, ovvero la strada che dal ponte arriva al centro cittadino”.

Dello stesso avviso il Sindaco Giuseppe Lanzara

“A piccoli passi, stiamo dando seguito ad un programma di iniziative che mira a rendere la nostra città rispondente agli obiettivi dell’Agenda 2030. Puntiamo a rendere tutto più veloce e funzionale, così rispondendo alle esigenze di una società sempre maggiormente tecnologica ed all’avanguardia in termini di innovazione. Inoltre, valorizzeremo spazi pubblici che si candidano ad essere quanto mai accoglienti e decorosi”.