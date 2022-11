La protezione civile nelle scuole di Baronissi: "Occorre consapevolezza" Il sindaco Valiante: "Priorità per noi è la prevenzione del rischio da calamità e eventi naturali"

La prevenzione del rischio da calamità e da eventi naturali al centro di una serie di incontri che coinvolgeranno anche gli studenti di Baronissi. La protezione civile, da domani, riprenderà le lezione presso gli istituti primari per i bambini.

Incontri che, anche a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la provincia negli ultimi giorni ed i conseguenti danni e disagi che hanno messo in ginocchio, in particolare, la Valle dell'Irno, assumono ancora più valenza e importanza.

Parla il sindaco Gianfranco Valiante

"La prevenzione del rischio da eventi calamitosi continua a essere per noi impegno e attività primaria. - ha sottolineato il primo cittadino - Anzitutto attraverso la sistematica manutenzione del territorio ma anche mediante la necessaria informativa ai cittadini: il vademecum del piano di emergenza comunale, spedito a suo tempo a ciascuna famiglia residente, deve costituire una guida preziosa per tutti".

"Da domani intanto la nostra Protezione civile riprende le lezioni alle scuole primarie per i nostri bimbi. Scene come quelle che abbiamo visto due giorni fa a pochi chilometri dalla nostra città non vorremmo mai viverle. Occorre consapevolezza!", conclue la fascia tricolore.