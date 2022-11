Parcheggio Luna Rossa ad Amalfi: al via i lavori di adeguamento degli impianti Interventi dal 14 novembre: il parcheggio resterà aperto fino alle ore 20 di domenica 13 novembre

Partono i lavori di adeguamento degli impianti meccanici del garage Luna Rossa di Amalfi. Tutto pronto per l'inizio degli interventi fissato a lunedì, 14 novembre. Per la realizzazione delle opere, indicatE nel progetto esecutivo approvato dal Comune e valutato favorevolmente, per quanto di competenza, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il parcheggio resterà aperto al pubblico sino alle ore 20 di domenica 13 novembre, la struttura in roccia resterà chiusa sino alla prossima primavera.

L'intevento

Si tratta di lavori finalizzati a risolvere definitivamente le rilevate carenze infrastrutturali nel garage in roccia e reso possibile grazie ad un finanziamento di circa 3,6 milioni di euro da parte di Acamir e Regione Campania.

Considerata la necessità di accelerare i tempi e procedere all’apertura del cantiere, il Settore “Lavori Pubblici e Demanio”, retto dall’ing. Pietro Fico, ha proceduto all’assegnazione dei lavori attraverso l’espletamento delle procedure di gara avviate lo scorso luglio e conclusasi negli ultimi giorni con l'aggiudicazione del bando per un importo complessivo di poco superiore ai 2,7 milioni di euro.

Nello specifico, gli interventi previsti nell’appalto riguarderanno, tra gli altri, la demolizione degli impianti elettrici e di ventilazione esistenti, su tutti e quattro i livelli, la realizzazione di nuove tipologie di impiantistica in sostituzione delle precedenti, la realizzazione di circuiti di immissione e estrazione dell'aria, la modifica della rete antincendio.