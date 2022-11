Progetto Scuola Sicura: gli studenti di Baronissi a lezione di protezione civile Al via gli incontri con i volontari del nucleo comunali

Studenti a scuola di Protezione civile. Il Nucleo comunale ha ripreso, dopo lo stop imposto dalla pandemia, le lezioni negli istituti scolastici di Baronissi. L'attività, promossa nell'ambito del progetto "Scuola Sicura", si è tenuta oggi all'istituto San Francesco alla presenza del sindaco Gianfranco Valiante e della consigliera delegata alla scuola Luisa Genovese. Un'esperienza utile per insegnare ai ragazzi i comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza. La prima lezione ha visto come protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte ed i volontari, sul ruolo della protezione civile, il rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, il rischio incendi, il rischio ambientale e il rischio domestico.

Il commento del sindaco Valiante

“L'amministrazione comunale pone da sempre grande attenzione al mondo della scuola – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - che rappresenta l’interlocutore privilegiato per le attività di prevenzione, di informazione e di promozione destinate ai piccoli cittadini. Un grazie ai nostri volontari del Nucleo comunale che realizzano questa importante iniziativa informando gli studenti sui rischi del territorio in cui vivono e sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza”.

Informazioni utili ed educazione: parlano i consiglieri comunali

“Il progetto “Scuola Sicura” – spiega l'assessore alla Protezione Civile Giuseppe Giordano – vuole dare informazioni utili sulle norme di sicurezza da adottare, ma anche educare il bambino a comportamenti solidali, diffondendo la cultura di protezione civile e avvicinandoli al mondo del volontariato”.

“La curiosità dei bambini è una delle principali leve che li spinge ad apprendere in fretta le cose che stanno loro intorno – fa eco la consigliera comunale delegata alla scuola Luisa Genovese - lo scopo di queste specifiche giornate di apprendimento è volto proprio a divenire fonte di insegnamento duraturo”.