Crolla parte di strada: partono i lavori a Montecorvino, in località Torello Strianese: "Sarà necessario ricostruire la sede stradale secondo il tracciato originario"

Nuovi interventi alle strade del Salernitano. La Provincia consegna i lavori di messa in sicurezza della SP 28 al Km 7+800, tratto limitrofo alla località Torello nel Comune di Montecorvino Rovella, per un importo complessivo di euro 638.779,40.

Le parole del presidente Strianese

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese – viene consegnato in via d’urgenza in queste ore e si rende necessario a seguito di dissesti e movimenti franosi che hanno causato il crollo dell’intera sezione stradale per un tratto di 65 metri lineari. I lavori quindi prevedono la realizzazione di una paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato con sovrastante muro in cemento armato. Sarà necessario ricostruire la sede stradale secondo il tracciato originario con realizzazione dei diversi strati: tappetino, blinder, fondazione e rilevato stradale. Infine è prevista la ricostruzione anche del canale esistente per lo smaltimento delle acque di piattaforma stradale e la regimentazione delle acque provenienti dal versante del monte.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”