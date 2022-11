Villa romana di Minori: al via gli interventi per il recupero e restauro L'annuncio della direzione regionale Musei della Campania: durante i lavori il sito resterà fruibile

Buone notizie per la Divina e la provincia di Salerno. La Direzione regionale Musei della Campania ha comunicato l’avvio del restauro della Villa romana di Minori: un intervento fortemente atteso dalla comunità locale e scientifica.

Più volte il sindaco Reale aveva segnalato le condizioni "in incuria e degrado" in cui si trovava il sito risalente al I secolo d.C. Un'assenza di manutenzione, nonostante il 28 maggio 2019 fosse stato annunciato lo stanziamento, da parte del Ministero della Cultura, di un finanziamento pari a 4,9 milioni di euro per il restauro del monumento e dell'annesso Antiquarium.

Da pochi mesi il significativo sito archeologico della costiera amalfitana, che in precedenza dipendeva dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, è entrato a far parte, insieme con il suo Antiquarium, della rete di luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale Musei Campania, in seguito all’adozione del DM 380 del 22 ottobre 2021 del Ministero della Cultura.

La Villa può tornare all'antico splendore

Il primo step dell’importante intervento, ”Villa marittima e Antiquarium di Minori – restauro e recupero”, finanziato nell’ambito PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo”, si apre con un cantiere preliminare di indagini archeologiche, seguito per quanto riguarda gli aspetti di tutela dalla SABAP di Salerno e Avellino, che consentirà di approfondire la comprensione e la conoscenza delle diverse fasi storiche ed edilizie della villa, ad oggi ancora non del tutto note.

I risultati delle indagini renderanno possibile procedere con metodo scientifico all’intervento di restauro e valorizzazione dell’intero sito archeologico e quindi ampliare il percorso di visita e fruizione della Villa e dell’Antiquarium.

Direzione regionale e comunità locale insieme per il restauro

Il restauro della Villa Romana vedrà coinvolta, in un percorso condiviso, la Direzione regionale, in stretta collaborazione con la consorella di Salerno e Avellino e il Comune di Minori, e la comunità locale, "per favorire la conoscenza e la promozione culturale di quello che è uno dei più importanti siti archeologici romani che puntellano la costa tirrenica e caratterizzano l’itinerario turistico della Costiera, tra i più famosi e frequentati della Campania", sottolineano dalla direzione Musei della Campania.

La direttrice Ragozzino: "Il sito continuerà ad essere frubile"

“Anche durante i lavori il sito continuerà ad essere fruibile”, dichiara la direttrice Ragozzino, “e sarà un vero e proprio “cantiere aperto” al pubblico, in cui i visitatori potranno seguire dal vivo le fasi delle indagini archeologiche e godere una visione privilegiata del monumento che consentirà di acquisire una conoscenza preliminare delle caratteristiche principali del sito archeologico e, al contempo, la consapevolezza della sua fragilità come luogo da tutelare e preservare”.

Il sito

Luogo di otium per gli aristocratici romani, il sito di Minori è uno degli esempi meglio conservati di “villa marittima” dell'area tirrenica. Edificata nei primi anni del I secolo d.C., rimase in vita, anche se con diverse funzioni, fino al VII secolo d.C. Il suo impianto si sviluppava fino al mare, sfruttando il pendio della vallata fino al fianco della collina ad ovest e a destra del torrente Regina Minor, e si distribuiva su due o più piani, attorno a un suggestivo ambiente centrale coperto da volte a botte, il triclinio-ninfeo. Sono oggi visibili gli ambienti delle terme, gli ambienti di servizio e di rappresentanza, parte dell’ampio viridarium (giardino) circondato da portici e la natatio (piscina).