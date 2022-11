La Dieta Mediterranea approda a New York per un evento alle Nazioni Unite Il 16 novembre ricade il 12esimo anniversario dal riconoscimento dell'UNESCO

In occasione del 12esimo anniversario dell'iscrizione della Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, il Comune di Pollica, che coordina il Network internazionale delle Comunità Emblematiche UNESCO della Dieta Mediterranea ha dato vita ad un ricchissimo palinsesto di iniziative realizzate con il contributo del MIPAAF per la valorizzazione internazionale delle tradizioni e delle pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali quali patrimoni immateriali dell'umanità dell'UNESCO. Il comune cilentano prenderà parte anche a un'iniziativa a New York il 18 novembre alle Nazioni Unite insieme al Future Food Institute.

Buon compleanno, Dieta Mediterranea!

Dall’11 al 16 Novembre a Pollica si concludono gli eventi del Festival Nazionale della Dieta Mediterranea, rassegna nata per diffondere il patrimonio “Dieta Mediterranea”, in modo organico e coordinato, dando risalto ai numerosi attori del mondo scientifico, istituzionale e privato che da anni si adoperano per la sua tutela e valorizzazione abbracciando ogni aspetto, dalla dimensione culturale alla valorizzazione delle filiere che attraverso le pratiche agricole virtuose e la tutela delle biodiversità autoctone rappresentano in modo concreto alcuni dei pilastri fondamentali dello stile di vita “Dieta Mediterranea”.

Come da tradizione, ormai consolidata, il weekend del 11, 12 e 13 Novembre è stato dedicato alle celebrazioni del XII Anniversario del riconoscimento UNESCO che è ormai diventato per tutti il compleanno della Dieta Mediterranea. Una festa emblematica nata per esaltare uno degli elementi che meglio identificano lo stile di vita mediterraneo: la “convivialità”. Sono state protagoniste la musica e l’arte, affiancate alla cucina cilentana, vera protagonista dell’alimentazione della Dieta Mediterranea, attraverso la quale è stato possibile scoprire il gusto straordinario dei piatti tradizionali, in grado di raccontare il saper fare dei ristoratori e dei cittadini della nostra terra.

Il 16 novembre

Il Festival Nazionale della Dieta Mediterranea si chiuderà mercoledì 16 novembre con le celebrazioni istituzionali del riconoscimento UNESCO, nello splendido borgo marinaro di Pioppi vera e propria Patria della Dieta Mediterranea in cui Ancel Keys e Margaret Haney, insieme ad altri straordinari scienziati come Jeremiah Stamler, hanno codificato il concetto di stile di vita mediterraneo.

La giornata ricca di interessanti momenti di approfondimento, vedrà la scopertura della statua dedicata allo scienziato Ancel Keys e la nomina di 4 nuovi Ambasciatori della Dieta Mediterranea per chiudere alle 19.00 con un aperitivo con i produttori del territorio presso il Museo Vivente della Dieta Mediterranea a Pioppi e a seguire una pièce teatrale di Sergio Assisi dedicata al Mediterraneo presso la Sala Ancel e Margaret Keys.

Il programma a New York

Un 2022 che ha visto il Comune di Pollica attivo in numerose missioni internazionali volte a diffondere il Patrimonio terminando in questo mese di novembre alcune importanti mete, il Giappone che sarà paese ospitante del prossime Expo nel 2025, il Kazakistan paese in grande espansione cruciale sulle tematiche della sostenibilità nel mercato delle grandi food commodities, poi COP27 in Egitto alla 27ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per parlare di Dieta Mediterranea: un patrimonio, uno stile di vita, un quadro di sviluppo per una crescita sostenibile nell’ambito dell’evento intitolato “Feeding the planet, energy for life” - Cities of the future facing the food, water, soil, energy challenge by designing a sustainable life ed infine il 18 Novembre alle ore 10.00 alle Nazioni Unite a New York.

La delegazione a NY sarà composta da Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, Pier Luigi Petrillo Full Professor of Comparative Cultural Heritage Law - President of the World Experts Board of the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage, Giuseppe Ambrosio, Director at the Ministry of Agriculture, Food, and Forestry Policies, Luigi Scordamaglia, President of Filiera Italia e da Benedetto ZacchiroliPresidente di ICCAR (the UNESCO International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities). In programma una fitta agenda di incontri per sviluppare collaborazioni con il comune di NY, Università, Acceleratori d’impresa e realtà scolastiche per valorizzare il patrimonio Dieta Mediterranea a New York e negli Usa nell’anno di coordinamento delle Comunità Emblematiche della Dieta Mediterranea.

Nel pomeriggio si terrà l’evento “THE POWER OF SEEDS - Growing Healthy Communities - Mediterranean Diet for a Sustainable Future” (Il potere dei semi. Coltivare comunità sane. Dieta Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile) presso la Community School 55, dove Stephen Ritzha dato vita a Green Bronx Machine.

Stephen Ritz, docente e innovatore, è uno dei più amati ed efficaci divulgatori in tema di educazione alimentare. Con Green Bronx Machine è partito da New York e con le sue “Tower Garden” ha sviluppato un programma didattico che vede nell’insegnare a fare l’orto il pilastro di un modello educativo che mette al centro la “cura” per la vita, la salute e l’ambiente. Ritz ha creato orti in migliaia di scuole in tutto il mondo. Il modello di "urban farming” e “food literacy”, che ha coinvolto negli anni centinaia di migliaia di ragazzi, spesso disagiati, educandoli a un'alimentazione sana, è oggi partner di Future Food Institute, Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” e Campustore con un progetto proposto nell’ambito dei PON Edugreen per la transizione ecologica della scuola italiana.Durante l’evento si terrà la piantumazione nell’orto scolastico dei semi della Dieta Mediterranea ed un convivio, un momento simbolico che segna il gemellaggio tra la Scuola IC Patroni di Pollica, la Community School 55 del South Bronx ed il Future Food Institute. Un Protocollo d’Intesa volto alla promozione di attività di scambio, un gemellaggio che prevede un percorso didattico digitale congiunto ma anche workshop, programmi di Food & Climate Litteracy e summer school che si terranno nel Paideia Campus di Pollica, hub che già ospita programmi internazionali su ecologia integrale, agricoltura rigenerativa e food systems transformation.

I commenti

«La Dieta Mediterranea rappresenta uno stile di vita sostenibile che salvaguarda veramente la salute individuale, comunitaria e planetaria. Siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la relazione di Future Food Institute con Green Bronx Machine e New York City attraverso la condivisione di valori comuni, lo sviluppo di progetti congiunti come il PON Edugreen Con Campustore, a la diffusione del Patrimonio Intangibile UNESCO Dieta Mediterranea. Responsabilizzare i giovani ad agire per un futuro migliore è uno dei nostri obiettivi principali. Ecco perché la colonna portante dell'Istituto è l'educazione attraverso una piattaforma di apprendimento unica nel suo genere, compresi i programmi K-12, programmi di scambio, bootcamp e summer schools. Future Food Institute sta sviluppando una serie di classi basate su esperienze di apprendimento immersive, adottando le metodologie di “creative learning” e “challenge based learning”, il "design kinking" per accompagnare la transizione ecologica della scuola italiana. Con questa visione, oggi rinnoviamo la nostra alleanza di lungo termine con i nostri partner più cari: Green Bronx Machine e Centro Studi Dieta Mediterranea di Pollica. Dobbiamo essere inclusivi e più forti insieme nel risolvere la crisi climatica, dando alle nuove generazioni competenze, strumenti, opportunità e essere parte attiva del cambiamento» dichiara Sara Roversi, presidente del Future Food Institute

«Chiudiamo con grande soddisfazione il nostro anno di coordinamento del Network delle Comunità Emblematiche, grazie al generoso ed importante lavoro messo in campo abbiamo potuto rafforzare i legami con le altre Comunità garantendo un’azione di salvaguardia e valorizzazione congiunta mai registrata fino ad ora. Oltre al lavoro interno al network diverse sono state le azioni di promozione internazionale che ci hanno consentito di comprendere la reale percezione del nostro Patrimonio Immateriale e quanto ancora è necessario lavorare per far emergere il reale valore della Dieta Mediterranea quale modello di sviluppo per il futuro del nostro Pianeta. Sono, inoltre, particolarmente felice di chiudere le nostre missioni internazionali di questo 2022 con New York. Un evento che vuole sottolineare la grande sensibilità del Comune di NY sui temi della salute e della sostenibilità, ma che sottolinea anche la grande vicinanza tra i nostri Paesi. I due scienziati che studiarono per primi gli effetti del nostro stile di vita (Ancel e Margareth Keys) hanno infatti vissuto tanti anni nella nostra cara PIOPPI e questa relazione ha dato vita ad una eccezionale scoperta oggi Patrimonio Intangibile dell'Umanità: La Dieta Mediterranea. Nei prossimi giorni avremo modo di portare all’attenzione delle Nazioni Unite le grandi opportunità offerte dal Patrimonio Culturale Immateriale Dieta Mediterranea, mediante la conferenza che si terrà nel palazzo di vetro dell’ONU a NewYork, dichiara Stefano Pisani, sindaco di Pollica» conclude Pisani.