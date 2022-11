Procedono i lavori di riqualificazione di Corso Triste a Scafati In corso la realizzazione dei marciapiedi nel tratto tra via Catalano a via Don Angelo Pagano

Manutenzione e riqualificazione a Scafati. Proseguono senza sosta i lavori di corso Trieste che, in questa fase, interessano il tratto compreso tra via Oreste Catalano a via Don Angelo Pagano.

Si tratta solo di un primo step degli interventi di manutenzione già programmati e finanziati per la riqualificazione complessiva dell’intera arteria stradale.

?L'affondo del sindaco: "Chi mi ha preceduto ha fatto solo promesse"

?“Erano decenni - ha spiegato Il Sindaco Cristoforo Salvati - che i residenti della zona attendevano un piano di sistemazione dei marciapiedi e riqualificazione della strada che si rendeva necessario soprattutto per tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti. Chi mi ha preceduto ha fatto solo promesse senza mai mettere in pratica, di fatto, un piano concreto per la messa in sicurezza dell’area. Finalmente, dopo anni di attese, siamo riusciti ad avviare i lavori che ci consentiranno di realizzare marciapiedi e arredi urbani con l'istallazione, tra l’altro, dei dissuasori di velocità. In questa prima fase i lavori riguarderanno il tratto tra via Oreste Catalano a via Don Angelo Pagano. Successivamente procederemo con il restante tratto che va da via don Angelo Pagano a piazza V.Veneto. Un ringraziamento doveroso va all’Assessore alla Manutenzione Camillo Auricchio che ha seguito con attenzione le varie fasi propedeutiche all’avvio dei lavori, in piena sinergia con il responsabile del settore VI, arch. Erika Izzo, che ringrazio”.

L'assessore Auricchio: "Un altro importante obiettivo a beneficio della comunità"

?“Centriamo – ha commentato l’Assessore alla Manutenzione, Camillo Auricchio – un altro importante obiettivo a beneficio della comunità. Riqualificando e mettendo in sicurezza corso Trieste puntiamo a tutelare l’incolumità di chi vive in quella zona, dei pedoni e degli automobilisti. Un intervento fortemente voluto da questa Amministrazione, dal Sindaco Cristoforo Salvati, che ringrazio per la fiducia, e dal sottoscritto, a vantaggio di un’area del territorio dimenticata dalle passate amministrazioni, abbandonata al suo destino da più di 20 anni. Più volte i residenti della zona si erano riferiti a me per sollecitare l’avvio dei lavori e oggi quelle stesse persone mi ringraziano perché abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo assunto con loro. Questa è la mia più grande soddisfazione”.