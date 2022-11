Salvati chiede il dragaggio del canale per evitare esondazioni Rio Sguazzatorio Il sindaco di Scafati sollecita i vertici del Consorzio di bonifica ad avviare i lavori

Le abbondandi piogge di ieri hanno fatto danni anche nell'Agro Nocerino Sarnese. Esonda nuovamente il Rio Sguazzatorio e la città di Scafati affonda. Allagamenti si sono registrati nella zona di piazza Garibaldi. Il Sindaco Cristoforo Salvati ha quindi rivolto un appello ai vertici del Consorzio di bonifica integrale – Comprensorio Sarno, sollecitandoli ad avviare quanto prima i lavori di dragaggio del canale, che risultano indispensabili per evitare il ripetersi di esondazioni del fiume in quell’area centrale del territorio.

L'appello del sindaco: "Procedere in fretta per far sì che non si verifichino più esondazioni"

“Tutto quanto era di nostra competenza è stato fatto – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Lungi dal voler fare lo scaricabarile, è giusto richiamare il Consorzio di bonifica alle sue responsabilità affinché proceda, e presto, al dragaggio del canale. Non ricordo più quanti tavoli tecnici e conferenze di servizi ha convocato al Comune per giungere ad una soluzione della problematica degli allagamenti, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti, ad iniziare dalla Regione Campania. L’ultimo incontro si è tenuto solo la scorsa settimana e ha fatto registrare proprio l’assenza del Consorzio di bonifica a cui spetta il compito di ripristinare la funzionalità del basso corso del Rio Sguazzatorio. Non possiamo più attendere i tempi della burocrazia. Come ho più volte ribadito, abbiamo la necessità di procedere in fretta per far sì che non si verifichino più esondazioni del canale, per tutelare tutti coloro che vivono e lavorano in quella zona centrale della città, che giustamente si appellano al sindaco ogni giorno, senza sapere che le responsabilità di quanto avviene non sono imputabili al nostro ente. Mi auguro, pertanto, che si passi finalmente dalle parole ai fatti e che si proceda quanto prima a dragare il canale”.

L'assessore all'ambiente: "Il Consorzio mantenga i suoi impegni, attivandosi velocemente"

“Ci auspichiamo – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente, Daniela Ugliano – che in tempi rapidi vengano fatte tutte le procedure propedeutiche al dragaggio, indispensabile per risolvere le problematiche connesse agli allagamenti nella zona del centro cittadino. La mia speranza è che non vi siano intoppi nel corso delle procedure e che il Consorzio di bonifica mantenga i suoi impegni attivandosi velocemente, essendo quella delle esondazioni a Scafati questione di prioritaria importanza”.