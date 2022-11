Associazione "Città del Vino": Vincenzo Savino nuovo coordinatore regionale Raccoglie l'eredità di Raffaele Ferraioli. «L'enoturismo sarà sempre più al centro dei nostri piani»

Vincenzo Savino, vicesindaco di Tramonti, è il nuovo coordinatore regionale dell'associazione "Città del Vino". Lo ha decretato l'assemblea che si è riunita mercoledì 16 novembre presso la sala consiliare del Comune di Tramonti. Una decisione presa all'unanimità. L’assemblea, coordinata dal presidente nazionale Angelo Radica e dal direttore Paolo Corbini, ha visto la partecipazione, oltre che dei membri del direttivo - composto dai sindaci Giovanni Milo (Furore), Ciro Aquino (Montefredane) e Raffaele Di Lonardo (Guardia Sanframondi), dal vicesindaco Vincenzo Luciano (Aquara), dal consigliere comunale Davide Ievoli (Castelcampagnano) e dai delegati Marco Razzano per Amorosi e Michele Foschini per Vitulano - anche dei soci dell’associazione e dei loro delegati, provenienti da diversi comuni delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

Tra questi, il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier e il consigliere comunale di Maiori, Luigi Reale. Presenti anche i rappresentati della Comunità Montana Monti Lattari e dell’associazione Strada del Vino Costa d’Amalfi.

Savino raccoglie l'eredità di Ferraioli

Il vicesindaco Savino ricoprirà l’incarico appartenuto al compianto Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore per 39 anni e tra i primi sostenitori dell’Associazione Città del Vino. Protagonista assoluto della crescita dei nostri territori nell’ultimo mezzo secolo, Ferraioli ha gestito con grandissima professionalità, competenza e dedizione onori e oneri relativi allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio (sua è stata la lotta per i riconoscimenti DOC e DOP, rispettivamente per i vini e per i limoni della Costa d’Amalfi), contribuendo sia dal punto di vista amministrativo (presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana, firmatario dell’istanza per il riconoscimento alla Costa d’Amalfi di “Patrimonio Mondiale dell’Umanità) che culturale, con una serie di pubblicazioni che spaziano dal turismo all’enogastronomia locale.

Grazie all’operato del nuovo coordinatore regionale, sia Tramonti che la Costiera Amalfitana potranno contare sul supporto e sulla rappresentanza di un loro concittadino, ora a capo del direttivo regionale di una realtà che è tra le più importanti in Italia quanto a sviluppo dell’enoturismo e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

«L'enoturismo sempre più al centro dei nostri piani»

«La Campania è una maglia sempre più forte della grande rete che unisce le Città del Vino», ha sottolineato Vincenzo Savino. «I suoi borghi possono contare su una rappresentanza più vivace che mai, con Tramonti e la Costiera pronte a ritagliarsi un ruolo da protagonista. L’enoturismo, un settore dalle enormi opportunità economiche e di crescita, sarà sempre più al centro dei nostri piani per lo sviluppo del territorio: grazie a percorsi enogastronomici che abbracciano tutta la nostra regione sarà possibile, con il vino a fare da traino, scoprire i prodotti e le eccellenze di ogni angolo della Campania».