Roccapiemonte: arrivano 4,5 milioni di euro grazie al Pnrr Saranno destinati alla messa in sicurezza delle scuole. Il sindaco Pagano: «Cresciamo sempre più»

Il Comune di Roccapiemonte potrà contare su altri 4,5 milioni di euro grazie al Pnrr. Risorse importanti che hanno reso necessaria una modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024: 2.467.086,28 euro saranno utilizzati per la realizzazione dell’intervento di “messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale”. L’Ente dovrà avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il prossimo 31 dicembre.

La ripartizione dei fondi

Il Comune di Roccapiemonte ha ricevuto, inoltre, un importo di 2.054.418,00 euro per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, ripartiti per i seguenti progetti: interventi per adeguamento della rete infrastrutturale dei sottoservizi (rete fognaria) e delle urbanizzazioni primarie di proprietà comunale; interventi di rigenerazione urbana Piazza Zanardelli e Palazzo Comunale; interventi per rigenerazione urbana area circostante il plesso scolastico Via Pigno e recupero e valorizzazione fabbricati entrostanti.

La soddisfazione del sindaco

«Siamo soddisfatti dei finanziamenti a cui siamo stati ammessi - hanno spiegato il sindaco Carmine Pagano e l’assessore Anna Bruno - e stiamo procedendo celermente attraverso gli Uffici Comunali preposti a predisporre gli atti di gara finalizzati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza nelle scuole ed alla acquisizione dei progetti esecutivi relativi alle opere di riqualificazione dei sottoservizi, della Piazza Zanardelli e degli alloggi ERP. Anche con questi interventi ci auguriamo che Roccapiemonte possa crescere sempre più».