Attese infinite ai passaggi a livello, il Comune di Baronissi attacca Ferrovie Dura presa di posizione del sindaco Valiante: situazione incresciosa che rasenta l'inciviltà

Passaggi a livello chiusi per quasi mezz'ora, con inevitabili code e ritardi all’entrata delle scuole ma anche file interminabili lungo le strade e disagi per automobilisti e pedoni. "A Baronissi la gestione dei passaggi a livello da parte di RFI è incresciosa e rasenta l'inciviltà": è il duro commento dell'amministrazione, che torna su una vicenda che da tempo esaspera i residenti.

“Continuiamo a registrare, ogni giorno e specie nelle ore di punta, prolungate chiusure delle sbarre con pedoni e automobilisti esasperati - dichiara il sindaco Gianfranco Valiante -, tutto ciò provoca gravi problematiche alla viabilità soprattutto lungo l'attraversamento delle direttrici nord-sud, inquinamento, aggravamento delle condizioni di vita per i cittadini, senza parlare dei mezzi di soccorso che sovente si trovano imbottigliati in un traffico insostenibile. Spiace dirlo - incalza Valiante - ma l'organizzazione di Rfi - assegnata a strutture diverse, ciascuna delle quali è slegata dall’altra e che declina responsabilità -, l'impossibilità o la negligenza di non risolvere nel 2022 tali gravi disservizi, è comparabile forse solo a paesi da quarto mondo. Non riescono a risolvere e a praticare soluzioni che abbiano rispetto per il cittadino e le comunità continuano ad essere ostaggio di inefficienze e strafottenza. Altro che adeguamento tecnologico ed innovativo. I fatti sono inequivocabilmente questi. Chiederò ancora una volta conto ai vertici dell’azienda”, la dura presa di posizione del sindaco della Valle dell'Irno.