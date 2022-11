Un progetto per il contrasto e la prevenzione del rischio idrogeologico a Minori Rilievi, analisi e dati tecnico-scientifici per la gestione ottimale dei fenomeni di dissesto

Analisi e dati tecnico-scientifici che possano aiutare a contrastare il rischio idrogelogico a Minori, così da passare dalla gestione delle emergenze ad un sistema di costante prevenzione. Questo il percorso che sta realizzando l’Amministrazione comunale del comune costiero per migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti della città.

Le attività, realizzate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, attraverso un Accordo di Collaborazione per attività di interesse comune, prevedono la messa a punto di un percorso tecnico-scientifico multidisciplinare e multirischio finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico mediante la realizzazione di rilievi di campo, prove in sito e di laboratorio, valutazioni ed analisi ingegneristiche avanzate degli scenari di rischio per la realizzazione di interventi, strutturali e non strutturali, mirati ed integrati volti a tutelare, difendere e valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale, paesaggistico e culturale.

Il sindaco Reale: "Analisi per favorire una gestione ottimale del rischio”

“La tragedia di Ischia ci fa vivere un profondo dolore e ci impone di fare nuove riflessioni, anche sulla conoscenza e sulla consapevolezza dei fenomeni di dissesto idrogeologico che riguardano ampi territori della nostra Regione e del nostro Comune” – così il Sindaco di Minori – in cui gli Amministratori, politici ed i cittadini sono chiamati a fare uno sforzo maggiore per rispettare e difendere il territorio. In tale ottica, stiamo effettuando, già da diversi mesi, sul nostro territorio analisi scientificamente basate per pervenire ad una conoscenza del sistema fisico e della sua dinamicità, analizzando i differenti pericoli naturali che incombono sulla popolazione e sui beni esposti e, nel contempo, valutando le possibili conseguenze favorendo, in tal modo, una gestione ottimale del rischio”.

Per lo sviluppo del programma di azioni, l’Autorità di Bacino Distrettuale si è avvalsa anche della Comunità scientifica, dell’Università di Salerno e dell’Università di Napoli.