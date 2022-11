Partono i lavori di manutenzione e riqualificazione dei sentieri dell’Ermice Il progetto approvato dalla Giunta comunale di Eboli prevedeva un intervento di 26mila euro

Sono partiti gli interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale dei sentieri in località Ermice, nel comune di Eboli. Il progetto approvato dalla Giunta prevedeva un intervento di 26mila euro per il ripristino della funzionalità e la pulizia del sentiero, il ripristino delle aree attrezzate e delle staccionate, la pulizia dei canali esistenti e la manutenzione ordinaria degli immobili in uso/proprietà degli enti gestori delle aree protette.

Le operazioni in corso, a cura della Sma Campania.

Il sindaco Conte: "Fondamentale valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e ambientale"

Il Primo cittadino Mario Conte ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare per il lavoro profuso al Parco Regionale dei Monti Picentini, al suo presidente, l’architetto Fabio Guerriero, all’associazione L'Ermice APS - Trekking le Gole dell'Ermice, al dott.Michele Biondi, all’assessore Vincenzo Consalvo e agli uffici comunali.

"Riteniamo fondamentale valorizzare e tutelare il nostro patrimonio naturalistico e ambientale, in modo da preservarlo e renderlo attrattivo per numerosi turisti", le parole del sindaco.