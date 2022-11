Baronissi dice No al vandalismo: studenti protagonisti con un concorso di idee Il Comune ha pensato a una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà i giovani del territorio

Una campagna pubblicitaria dedicata alla lotta al vandalismo, che vedrà in prima linea gli studenti della città. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Baronissi destinata alle scuole del territorio.

Come partecipare

Saranno proprio i ragazzi della città, infatti, a dover ideare la campagna. La partecipazione al concorso è aperta a tutte le classi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune. Gli elaborati – con allegata istanza di partecipazione su modulo disponibile al sito www.comune.baronissi.sa.it - dovranno essere inviati entro il 15 gennaio 2023. Le idee migliori – selezionate da un'apposita commissione di valutazione -potranno essere utilizzate per l'elaborazione della campagna di comunicazione anti vandalismo del Comune di Baronissi. I premi consistono in biglietti per spettacoli teatrali.

Valiante: "I giovani diventano attori di un processo partecipativo e creativo”

Un'idea che nasce anche come segnale di risposta all'escalation di episodi di vandalismo registrati negli ultimi tempi in città. “Registriamo, negli ultimi tempi, un preoccupante incremento di episodi correlati a forme di inciviltà, atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - numerosi episodi sono ascrivibili purtroppo proprio ad adolescenti e under 18. Per questo, abbiamo pensato ad una campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani, che da destinatari di un'azione educativa diventano attori di un processo partecipativo e creativo”.

“Alla base di questa iniziativa – fa eco l'assessore alla sicurezza Marco Picarone - vi è la convinzione che sia fondamentale da parte delle istituzioni promuovere e rendere vivo il dialogo con le nuove generazioni sul significato che gli spazi urbani hanno in quanto beni comuni, importanti per il benessere e per la qualità della vita di ciascun cittadino e della comunità”. “La scuola – conclude la consigliera delegata Luisa Genovese – è al centro di una rete di azioni progettate insieme, per rispondere in modo integrato ai bisogni e aspettative dei bambini e dei ragazzi, arricchendo le loro opportunità formative e valorizzandone le potenzialità”.