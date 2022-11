Aggressore fermato con spray urticante a Pontecagnano, Csa plaude agli agenti Rispoli: L'utilizzo di questi nuovi strumenti mette in condizione di poter operare con più sicurezza

Agenti della polizia municipale aggrediti in pieno centro a Pontecagnano. L'episodio risale ad alcuni gionri fa, in via Monsignor Grasso. La Csa provinciale ha voluto esprire la propria solidarietà agli agenti coinvolti che, per bloccare il giovane violento, sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La solidarietà della Csa

"L'aggressore fermato con lo spray al peperoncino dagli agenti della polizia municipale di Pontecagnano Faiano, dimostra che questi operatori della sicurezza sono, costantemente, alle prese con un pericolo reale per la propria incolumità. Agli agenti va la solidarietà della Csa provinciale. Inoltre, l'utilizzo dello spray dimostra che può rivelarsi un'arma utile contro i violenti". Così Angelo Rispoli, segretario provinciale della Csa.

"Qualcosa sta cambiando e questo non può farci che piacere - ha detto Rispoli -. L'utilizzo di questi nuovi strumenti mette in condizione gli agenti di poter operare con più sicurezza e tranquillità. Mi auguro che anche gli altri comandi in provincia possano dotarsene al più presto. Un ringraziamento a Pontecagnano Faiano va al collega Gaetano Alfinito che si è battuto per far dotare gli agenti del comando di questo strumento e anche al sindaco Giuseppe Lanzara che ha capito l'importanza dell'utilizzo di questo strumento di autotutela".