Ultimato il cantiere Anas sulla Statale 166 Degli Albruni Investimento da oltre 2 milioni di euro tra Corleto, Acquara e Bellosguardo

Ultimato il cantiere Anas lungo la Statale 166 Degli Alburni, che ha visto un investimento complessivo di 2 milioni e 200mila euro. Nuova pavimentazione stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, attività di pulizia e regimentazione delle opere idrauliche a margine della sede stradale gli interventi effettuati.

Il dettaglio degli interventi

Come fa sapere Anas, "per la realizzazione delle attività - partite dalla tratta stradale in corrispondenza del km 35,000, nel territorio comunale di Bellosguardo – si è proceduto alla chiusura in entrambe le direzioni tra il km 30,000 ed il km 37,400 e l’istituzione del senso unico alternato tra il km 37,400 ed il km 40,000, dal lunedì al venerdì. Le attività, ha fatto sapere l'azienda, hanno permesso di "innalzare gli standard di sicurezza e la percorribilità della statale, ripavimentando un’intera tratta stradale di oltre 10 km tra i territori comunali di Corleto Monforte, Acquara e Bellosguardo".