Presepe del Ciliegio a Baronissi: parte il gemellaggio con Vallefoglia Sottoscritto accordo di collaborazione con il Comune delle Marche

Un gemellaggio nel segno del Natale tra il comune di Baronissi e la città di Vallefoglia. Questa mattina, il sindaco Palmiro Ucchielli ha fatto visita al primo cittadino di Baronissi Gianfranco Valiante per siglare un accordo di collaborazione che vedrà la realizzazione di attività congiunte di promozione e lo scambio di esperienze tra il “Presepe del Ciliegio” e “Betlemme a Talacchio”.

Le due cittadine, infatti, realizzano caratteristici presepi di stoffa, divenuti nel tempo attrazioni turistiche di grande rilievo.

Valiante: "Creiamo ponti tra diverse realtà"

“E’ un accordo importante per coordinare e integrare tutte le opportunità che i due territori sono in grado di esprimere – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – mettiamo in rete eventi che, seppur distanti, hanno un denominatore comune e possono affermarsi nel panorama dell’offerta culturale e turistica. Le nostre geografie sono differenti ma gettiamo le fondamenta per creare ponti tra diverse realtà”.

Alla cittadina marchigiana di Vallefoglia è stata donata una scena con pastori che suonano i tipici strumenti musicali campani, tammorre e castagnette.

"L'accordo sottoscritto con il Comune di Baronissi ci consentirà di valorizzare ancora meglio e di più l'immenso patrimonio della Betlemme di Talacchio – afferma il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli - attraverso azioni di promozione e valorizzazione congiunta che sempre più dovranno concretizzarsi nell’offrire al turista vere e proprie esperienze di viaggio”.

Il presepe del Ciliegio

Il Presepe – che sarà inaugurato il prossimo 8 dicembre alle ore 18.00 – è curato dalle associazioni Pro Loco Baronissi, Progetto Sud, Madre Terra, Due dei Principati, Aggregati di Sant'Antonio, Un Cuore a cavallo, coordinate dall'assessore agli eventi Giuseppe Giordano e dalla consigliera comunale Angela De Divitiis, con la partecipazione dell'artista Raffaele Iannone.