A Baronissi attiva la piattaforma Sindaci in contatto 2.0 Una tecnologia smart, veloce e interattiva che abbrevia le distanze tra cittadini e amministrazione

Una tecnologia smart, veloce e interattiva per mettere in contatto cittadini e amministrazione in tempo reale. Il Comune di Baronissi attiva la piattaforma informativa “Sindaci in Contatto 2.0”, che consente al Sindaco di stabilire una comunicazione immediata e diretta con la cittadinanza attraverso le utenze telefoniche fisse e mobili. In caso di informazioni di emergenza o di pubblica utilità, i cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare o sul telefono fisso con un messaggio vocale registrato direttamente dal sindaco o letto da un sistema di sintesi vocale.

Parla l'amministrazione

“Rafforziamo il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, aggiungendo ai tradizionali sistemi di comunicazione web e social anche quello telefonico – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – è un sistema nato per semplificare e ottimizzare ancor di più la comunicazione tra ente e cittadino e per offrire un servizio semplice e diretto di grande utilità”.

“Le improvvise calamità degli ultimi tempi – fa eco l'assessore alla protezione civile Giuseppe Giordano – dimostrano che la tempestività nell'informare la cittadinanza è fondamentale per scongiurare disastri. Con questo nuovo sistema rivolgiamo un'attenzione particolare agli anziani e a quelle fasce della popolazione che non hanno piena dimestichezza con gli strumenti digitali o la possibilità di accesso ai canali informativi convenzionali”.

L'iniziativa

L’iniziativa, che nasce in sinergia con la società Enterprise Contact (partner dell’Anci), utilizza un servizio di comunicazione vocale progettato per segnalare istantaneamente a tutta la cittadinanza situazioni di emergenza o eventi istituzionali di rilievo, attraverso una chiamata vocale sul telefono.

I cittadini - i cui numeri sono già pubblicati sugli elenchi telefonici - non necessitano di registrazione al servizio. Per tutti gli altri basterà comporre il numero 089-0978109 per aderire all'iniziativa o collegarsi al sito web istituzionale con la registrazione al form dedicato.

I cittadini riceveranno dal numero 089- 0978452, un messaggio vocale, attraverso una voce registrata, sul proprio telefono (fisso o mobile) con la comunicazione del Comune di Baronissi. Il servizio è gratuito ed è possibile cancellare la registrazione in qualsiasi momento e consentirà ai cittadini di ricevere non solo eventuali allerte meteo ma anche informazioni di pubblica utilità.