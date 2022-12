Si dimette il sindaco di Ogliastro Cilento, Paolo Astone La decisione, già presa nei giorni scorsi e protocollata a Palazzo di Città, è stata resa nota nelle ultime ore

Ha rassegnato le dimissioni il sindaco di Ogliastro Cilento, Paolo Astone. La decisione, già presa nei giorni scorsi e protocollata a Palazzo di Città, è stata resa nota nelle ultime ore.



Le motivazioni

«Mi sono dimesso dalla carica di sindaco per motivi personali, ormai non c’erano più le condizioni per andare avanti con serenità» ha detto l’ex primo cittadino. Da diversi mesi, tuttavia, in paese si vociferava di un possibile passo indietro.

Lo scenario futuro

Astone aveva vinto le elezioni nel 2021 con la lista “Con voi più uniti”, l’unica in campo alle scorse amministrative. La seconda lista, “Leali”, con candidato sindaco Vincenzo Oricchio, era stata infatti esclusa dalla commissione elettorale per alcune irregolarità nella presentazione della lista. Ora, Astone avrà trenta giorni per un eventuale ripensamento, poi verrà nominato un commissario prefettizio che gestirà le sorti del comune fino a nuove elezioni.