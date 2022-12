Partita la realizzazione della rotatoria di via Atzori a Nocera Inferiore Al taglio del nastro il presidente della Regione Vincenzo De Luca

Dopo 16 anni di attesa hanno ufficialmente preso il via i lavori di un'opera strategica per Nocera Inferiore, la nuova rotatoria in via Atzori, nei pressi del casello autostradale dell'A3 Napoli Salerno. I lavori, effettuati grazie a un finanziamento regionale dovrebbero concludersi in 173 giorni.

Il progetto dell'opera

L'infrastruttura ridisegnerà l'intera area con la creazione di un parcheggio con 200 posti auto, come spiega il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, rendendo possibile alle persone di raggiungere il centro del comune dell'Agro senza difficoltà e snellendo il traffico sull'arteria. Presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Commissione Trasporti Regionale Luca Cascone, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e i sindaci del territorio.