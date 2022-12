Sicurezza del territorio e decoro, da Pontecagnano Faiano sos al prefetto Azione: necessario un intervento coordinato delle forze di polizia

"Pontecagnano Faiano in Azione" chiede al prefetto di Salerno un intervento nel campo della sicurezza urbana e della tutela della legalità per il decoro della città ed un pianto per l’intera provincia di Salerno.

"La crisi economica che colpisce, non solo il nostro territorio, ma tutto il contesto nazionale ed internazionale, sta facendo aumentare gli episodi di illegalità e le situazioni degradanti, creando emergenze che non possono essere contrastate solo con l'azione della Polizia Locale di Pontecagnano Faiano", l'analisi delk partito.

"E' necessario un piano coordinato di interventi per la sicurezza urbana e il decoro che coinvolga la Polizia locale insieme alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, l'Esercito, così come peraltro si è fatto con le missioni “strade sicure”, con particolare riferimento alle zone di Faiano, di Picciola, della Litoranea e della Aversana che, per la loro posizione e la quasi totale mancanza di illuminazione pubblica, si prestano più di altre ad essere terra di conquista di malfattori", la riflessione di Azione.

La metodologia di intervento che "Pontecagnano in Azione" suggerisce potrebbe essere quella di "un intervento coordinato con un turnover da parte delle varie forze di polizia messe in campo, così da coprire in modo capillare l'intero territorio. Pontecagnano in Azione chiede inoltre la convocazione di un tavolo finalizzato ad elaborare un "Piano coordinato di interventi per la sicurezza urbana e il decoro per l'intera provincia di Salerno”, tavolo che possa inviduare sia la metodolgia e sia coordinare gli interventi da parte delle forze dell'ordine sul territorio salernitano", conclude la nota del partito.