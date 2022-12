Loculi e ossari al cimitero, nuovo bando del Comune di Pontecagnano Le modalità per presentare richiesta

Indetto un nuovo bando pubblico per l’assegnazione in concessione di loculi ed ossari nel cimitero comunale. In totale, gli interessati potranno fare richiesta per 32 loculi e 1224 ossari. Lo rende noto il Comune di Pontecagnano Faiano: un numero che va ad infoltire quello dei 285 spazi recentemente attribuiti agli aventi diritto.

Come presentare richiesta

Le nuove richieste, da compilare sul modello predisposto dal Comune e la relativa documentazione, potranno essere presentate a mano, in busta chiusa, oppure inviate a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere autorizzato o mediante pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. I plichi consegnati potranno essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Nappo: un servizio richiesto dalle famiglie

"Continuiamo in un percorso avviato tempo fa e che ci porta ad offrire la possibilità ad altre famiglie di ottenere in concessione uno spazio per i propri defunti. Siamo soddisfatti di aver aggiunto un altro tassello importante, con l’auspicio che tutti gli interessati possano ottenere questo importante diritto", ha affermato il consigliere con delega ai Servizi cimiteriali Gaetano Nappo.

"Dopo il primo step, procediamo con il secondo bando. Entro marzo si può formulare apposita richiesta e riuscire ad acquisire un loculo o un ossario per i propri cari. Invitiamo gli interessati a seguire la procedura, certi di assecondare così i bisogni delle famiglie del territorio che hanno a cuore l’acquisto di questi spazi", ha concluso il sindaco Giuseppe Lanzara.