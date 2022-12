Inaugurato ad Agropoli il murales "Ama il prossimo tuo" Il grande disegno, realizzato dall’artista Erminio Ariano, è un omaggio a Papa Francesco

Sulla facciata dell'oratorio "Giovanni Paolo II" di Agropoli, nel lato che dà su Piazza della Repubblica, è stato inaugurato ieri mattina il murales dal titolo "Ama il prossimo tuo". Il grande disegno, realizzato dall’artista agropolese Erminio Ariano, su iniziativa dell’associazione di enti locali denominata Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – BIMED e del Comune di Agropoli, è un omaggio a Papa Francesco.

Presente all'inaugurazione, ieri mattina, il sindaco Mutalipassi con colleghi della Giunta e del Consiglio, e una delegazione dei bambini frequentanti l'Istituto "G. Landolfi".

Le parole del sindaco Mutalipassi

"È stato bello vedere tanti bambini che, con interesse, ascoltavano la spiegazione dell'opera, ricolma di contenuti, tutti attuali, da parte del suo autore. Tra questi: la guerra, i migranti, la legalità, la fratellanza, la pace. L'arte sa veicolare messaggi pregnanti di significato per i quali non basterebbero lunghi discorsi", ha scritto via social il primo cittadino, condividendo alcuni scatti della mattinata.