Transizione digitale e opportunità nel mondo giovanile: incontro a Pontecagnano Un workshop organizzato dal Forum dei Giovani nell’ambito del programma #cittàlaboratoriogiovani

Un incontro che vedrà al centro la transizione digitale e le opportunità nel mondo giovanile. Tutto pronto per l'appuntamento del prossimo mercoledì 14 dicembre, alle ore 18:00, presso la sala convegni dell'ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano.

Il workshop è stato organizzato dal Forum dei Giovani nell’ambito del programma #cittàlaboratoriogiovani.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata pianificata per presentare il programma T.O.C.C., “Transizione digitale organismi culturali e creativi” che mette a disposizione agevolazioni interessanti per le micro e piccole imprese e per gli enti del terzo settore. T.O.C.C. interessa i seguenti settori di attività: musica; audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); moda; architettura e design; arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival; patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); artigianato artistico; editoria, libri e letteratura; area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

L’incontro a Pontecagnano Faiano sarà una occasione di confronto anche con under 55 interessati ad avviare nuove attività, a conoscere lo stato dell’arte di Resto al Sud e di altre opportunità per giovani, donne, neet , ecc.

Sarà una occasione di confronto e condivisione di ulteriori iniziative e progetti strategici che interessano il comprensorio dei picentini con il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, dell’Assessore alle politiche giovanili Dario Vaccaro, del Responsabile del settore politiche giovanili Luca Coppola. Sono previsti inoltre gli interventi del Coordinatore del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano Mattia Leone e dell’Amministratore della QS & Partners Vincenzo Quagliano che illustrerà T.O.C.C. e altre opportunità.

“Sarà un incontro importante e costruttivo, che consentirà un interessante approfondimento su temi di interesse generale, come la musica, gli eventi, la cultura, l’editoria. Si parlerà ai giovani con i giovani e questo mi rende particolarmente entusiasta: dobbiamo sforzarci ogni giorno di avvicinarci alle esigenze delle nuove generazioni, raccogliere le loro istanze ed individuare promettenti risorse”, ha commentato l’Assessore alle Politiche Giovanili Dario Vaccaro.

Soddisfatto il sindaco Lanzara: "Nuovi slanci, nuove idee e muovi progetti"

“Ringraziamo il Forum dei Giovani per essere realtà operativa sul territorio. Nuovi slanci, nuove idee e nuovi progetti, possono essere realizzati con la sinergia fra le parti; parti di una stesso progetto in cui le ragazze ed i ragazzi devono essere valorizzati e considerati come elemento attivo, di sintesi e di unione”, ha detto il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.