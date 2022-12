Si accende l’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto a Scafati Inaugurata anche la prima edizione della Festa della pizza in piazzale Aldo Moro

Si accende il Natale a Scafati. Ieri sera è stato inaugurato l’Albero in piazza Vittorio Veneto. E' così partita si è ufficialmente la rassegna “Natale a Scafati” 2022 promossa dal Comune.

Il Sindaco Cristoforo Salvati e gli amministratori comunali hanno presenziato alla tradizionale cerimonia dell’accensione dell’albero. A seguire il primo cittadino e l’Assessore al Commercio Alfonso Di Massa hanno inaugurato in piazzale Aldo Moro la prima edizione della Festa della pizza, organizzata dall’Associazione Aps Pro Loco Scafati Adm e patrocinata dal Comune di Scafati, che si concluderà mercoledì 14 dicembre.

La rassegna

La programmazione della rassegna era iniziata venerdì 8 dicembre con il “Musical di Frozen il regno di ghiaccio” in Villa Comunale e la prima edizione della Festa della birra in piazzetta Sansone, conclusasi domenica 11 dicembre con lo spettacolo del duo Enzo e Sal di “Made in sud”. Entrambi gli eventi sono inseriti nel palinsesto di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo (Nunzia Di Lallo), il primo in collaborazione con il Consigliere delegato alla Villa comunale Ida Brancaccio, il secondo in collaborazione con il Consigliere delegato al Centro storico, Luca Maranca.

Il sindaco Salvati: "Segnale di ripresa dopo la fase buia dell’emergenza sanitaria"

“Abbiamo inaugurato – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - con grande entusiasmo la stagione degli eventi natalizi promossi da questa Amministrazione, che vuole essere di buon auspicio per la nostra città, quale segnale di ripresa dopo la fase buia dell’emergenza sanitaria e occasione di condivisione che rinsaldi il senso di appartenenza degli scafatesi a questa comunità. Il nostro obiettivo è restituire dignità a questo territorio, fornendo agli scafatesi nuove occasioni di aggregazione e di socializzazione, momenti di condivisione per rivivere e riappropriarsi degli spazi di questa città. In tanti hanno partecipato agli eventi dell’ultimo fine settimana, il“Musical di Frozen il regno di ghiaccio” in Villa Comunale e la Festa della birra in piazzetta Sansone. Tante le presenze registrate anche alla serata inaugurale della Festa della pizza che proseguirà fino al 14 dicembre. Non si tratta solo di una manifestazione culinaria, ma di un importante momento di aggregazione sociale. Voglio ringraziare l’associazione Pro Loco Scafati, che ha ideato ed organizzato l’evento e, soprattutto, le quindici pizzerie del nostro territorio che hanno aderito all’iniziativa facendo gustare agli scafatesi le loro prelibatezze. A loro e tutti gli altri operatori commerciali che sono presenti alla Festa della pizza va il nostro grazie perché rappresentano le vere eccellenze del nostro territorio”.

L'assessore Di Massa: "Prospettare un futuro migliore per l’intera città"

“Scafati – ha commentato l’Assessore al Commercio, Alfonso Di Massa - merita di ripartire ed è importante farlo cominciando dal rilancio del tessuto economico, delle imprese locali, delle nostre attività commerciali. Solo così possiamo prospettare un futuro migliore per l’intera città, per i nostri figli, per le nuove generazioni. In tale direzione va la scelta dell’Amministrazione di patrocinare la Festa della pizza organizzata dall’associazione Pro Loco Scafati, che ringrazio per il supporto e la vicinanza. Una manifestazione dedicata non solo all'antica tradizione della pizza napoletana ma anche alle eccellenze dell'imprenditoria e dell'artigianato locale. Nella serata inaugurale abbiamo registrato oltre 1500 presenze nel piazzale Aldo Moro ed oltre settecento pizze sfornate dagli stands delle quindici pizzerie presenti, attività di eccellenza che noi abbiamo il dovere, come istituzione, di valorizzare perché rappresentano l’identità del nostro territorio. A loro va il nostro grazie per aver voluto condividere questo progetto. Un grazie doveroso va, infine alle forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato, per la presenza ed il supporto”.