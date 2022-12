Niente botti a Pontecagnano Faiano: linea dura del sindaco Lanzara I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa dai 25 ai 500 euro

Niente botti e fuochi d'artifico a Pontecagnano Faiano. Pugno duro dell'amministazione comunale. Il sindaco Giusepe Lanzara ha firmato una nuova ordinanza con cui disciplina l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio e di razzi, lo sparo di petardi e lo scoppio di bombette e mortaretti in tutto il territorio comunale durante l’intero periodo delle festività natalizie.

Il provvedimento, infatti, sarà effettivo dalle ore 1 del 15 dicembre 2022 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2023.

Tutela della cittadinanza e degli animali

Una misura adottata ogni anno dall’Amministrazione Comunale al fine di limitare il più possibile rumori molesti e pericoli per i residenti e per coloro i quali sosteranno nel comune nei giorni in questione.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa dai 25 ai 500 euro.

Un provvedimento che mira a tutelare anche gli animali, che notoriamente subiscono serie ripercussioni a seguito dello scoppio di artifici esplodenti in genere.

La Polizia Municipale vigilerà affinchè venga rispettato il provvedimento. Laddove il corpo entrerà in possesso di video attraverso i quali sarà evidenziato l’utilizzo di spari, procederà sanzionando i responsabili.

Linea dura del sindaco Lanzara

“Perseveriamo nel cercare di dissuadere coloro i quali vogliano utilizzare petardi a non farlo, considerando che essi possono provocare conseguenze sulla tranquillità e sulla salute di chi ha deciso di trascorrere le feste a Pontecagnano Faiano. Ricordiamo che ogni anno sono tantissime le vittime dei fuochi d’artificio ed affini e per questo invitiamo a non adoperarli, per l’incolumità di persone ed animali, oltre che degli edifici, delle auto in sosta, etc. Non sarà dato spazio alla tolleranza”, ha precisato sull’argomento il Sindaco Giuseppe Lanzara.