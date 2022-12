A Cetara la pulizia dei fondali del porto Il sindaco Fortunato Della Monica: "Grazie a quanti interverranno alle operazioni"

Domani 15 dicembre il Comune di Cetara, in stretta sinergia con l'Associazione Marevivo-Delegazione di Salerno e Costiera Amalfitana, ha organizzato la pulizia dei fondali del porto.

L' iniziativa del dell'Ente della Divina ha lo scopo sia di tutelare e migliorare il nostro mare sia di promuovere l'educazione e il rispetto per l'ambiente.

Le parole del sindaco di Cetara Fortunato Della Monica

Il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica ha voluto ringraziare chi prenderà parte all'iniziativa.

“Anticipatamente si ringraziano la Locamare di Cetara per il costante impegno, la società Capone-Servizi Marittimi per aver dato gratuitamente disponibilità negli interventi di recupero di eventuali rifiuti presenti sui fondali, l'Azienda Speciale Cetara Servizi e Sviluppo per l'incessante dedizione al lavoro e tutti i sommozzatori che volontariamente hanno dato la propria adesione a questo evento” le parole della fascia tricolore.