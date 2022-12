Natale in Nuceria: weekend con mercatini, animazione, teatro e musica Fine settimana ricco di eventi per la città di Nocera Superiore

Un weekend ricco di eventi per la città di Nocera Superiore, tra mercatini di Natale, teatro amatoriale, animazione di strada per bambini, musica lirica e tour danzante.

Il programma

Si comincia sabato 17, alle 18, lungo via Russo, con i mercatini di Natale e l’animazione di strada per i bambini.

Dalle 18:30 al centro sociale una manifestazione canora accompagnerà il pomeriggio di tanti anziani e non solo, mentre al convento S.Maria degli Angeli, dalle ore 20, andrà in scena “Il Matrimonio mancante”, spettacolo teatrale di beneficenza.

Nel coast to coast tra strenne ed elfi, la lirica incontra l’archeologia in un evento mattutino in programma al Battistero paleocristiano il 18 dicembre quando le visite guidate a cura del GAN, dalle 9 a mezzogiorno, saranno accompagnate da intermezzi musicali del tenore Carlo Ruggiero.

Sempre domenica 18, con partenza alle 10 da Villa De Ruggiero e diretta lungo le principali strade cittadine, muoverà la carovana danzante dello Street Workout at Christmas: musica e balli a cura della Pro Loco “Urbs Nuceria” e delle scuole cittadine.

Il weekend Natale in Nuceria si chiude domenica sera, dalle 19, al centro sociale, con uno spettacolo teatrale.