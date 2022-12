Depuratore di Costa a San Severino: al via gli interventi di efficientamento Un intervento finanziato per 5mln di euro dalla Regione. Consegnati i lavori alla ditta

Al via i lavori per l’adeguamento e l'efficientamento del depuratore di Costa. Sono stati consegnati gli interventi, finanziati per 5mln di euro dalla Regione, all’impresa vincitrice della gara d’appalto. Si tratta di un progetto destinato a risolvere in maniera definitiva le ataviche problematiche dell’impianto che già nella scorsa estate era stato mitigato grazie agli interventi del nuovo gestore.

I tempi stimati per la realizzazione dei lavori sono pari a 270 giorni.

La soddisfazione del sindaco Somma

«La sostituzione di apparecchiature oramai obsolete ci consentirà di potenziare il ciclo depurativo, riducendo le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai cattivi odori provenienti dall’impianto, ed i rumori molesti legati ad alcune fasi della depurazione – dichiara il Sindaco Antonio Somma – A beneficiarne non saranno solo i residenti di Costa, ma tutti i cittadini di Mercato S.Severino. È un intervento per il quale ci siamo spesi tanto perché va nella direzione della tutela della salute dei cittadini, del miglioramento della qualità dell’aria e della salvaguardia dell’ambiente».