Il Cilento premiato a Smau Napoli 2022: al sindaco di Pollica Premio Innovazione Il primo cittadino Stefano Pisani ha ricevuto il riconoscimento, ieri, a Napoli

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha vinto il Premio Innovazione di Smau Napoli 2022, l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.

Le reazioni

«Il premio è frutto del lavoro che da anni stiamo facendo a Pollica e evidenzia l’importanza di creare veri ecosistemi dove l’innovazione si manifesta con nuovi prodotti, processi e modelli sperimentali e un percorso di rigenerazione culturale e sociale dalla quale non possiamo prescindere» spiega l'amministratore cilentano.

Pisani, poi, conclude: «Credo che finalmente stiamo andando nella giusta direzione per innovare le comunità con la comunità. Le tante progettualità messe in campo negli ultimi anni come per esempio la nascita del Paideia Campus, la Digital Academy, la nascita della comunità energetica ecc sono pezzi che, uniti all’innovazione che si sta sviluppando con PA digitale e la medicina territoriale “smart”, ci permettono di costruire le fondamenta della comunità del futuro, immaginando i nostri territori come laboratorio permanenti del vivere mediterraneo, terreno fertile per gli innovatori, ma anche luogo dove scegliere di mettere le proprio radici, perché luogo del buon vivere».