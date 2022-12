Cumuli di rifiuti in diverse zone di Scafati: Grimaldi scrive al sindaco Sotto la lente d'ingrandimento via Togliatti, via Matteotti, e altre zone di Corso Trieste

Ancora degrado nel Salernitano. Michele Grimaldi, capogruppo democratici e progressisti di Scafafi, ha segnalato la presenza di diversi cumuli di rifiuti in alcune zone della città. Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, sono finite via Togliatti, così come la vicina via Matteotti, e altre zone di Corso Trieste.

Cumuli di rifiuti "frutto di abbandono e sversamento illegale", per il consigliere che pone l'attenzione anche sul punto di vista sanitario: "È un illecito amministrativo, ed anche un reato, che provoca non solo odori molesti, ma anche il continuo proliferare nei dintorni di ratti, blatte e zanzare".

Inviata un'interrogazione consiliare al sindaco

In merito a quanto denunciato è stata scritta e protocollata un'interrogazione consiliare indirizzata al sindaco Salvati, ed inviata per conoscenza anche a Polizia Municipale, Carabinieri, Distretto Sanitario ed A.C.S.E. per chiedere interventi urgenti.

Nell'interrogazione il capogruppo democratici e progressisti di Scafafi chiede: "come si intenda prevenire e punire un fenomeno che oramai è ripetuto e costante, come si intendano sanificare e rendere salubri quelle porzioni di strada, perché nonostante il contratto di servizio tra Comune ed A.C.S.E. dica il contrario, in quelle vie non si vedono spazzamenti e operazioni di pulizia da settimane, se non mesi".

In infine l'accusa: "Se il Sindaco ogni tanto attraversasse la città, magari a piedi, si renderebbe conto della situazione drammatica nella quale versano questi come altri quartieri: tra tutte le vicende, ad esempio, la pubblica illuminazione e le luci costantemente spente a via Martiri d'Ungheria e nelle Palazzine INA Casa", conclude Michele Grimaldi, capogruppo democratici e progressisti.