Rompe una telecamera mentre fa retromarcia, dovrà risarcire il Comune di Nocera Individuato l’automobilista che ha urtato il dispositivo a Taverne: chiesti i danni

Grazie alle indagini condotte dal Comando di Polizia Municipale di Nocera Superiore, è stato individuato l'automobilista che, domenica mattina, poco dopo le 8.30, a Taverne, ha urtato con la vettura un palo della pubblica illuminazione, danneggiando l’impianto di videosorveglianza su di esso installato.

L'uomo ha colpito il palo in fase di retromarcia, mentre effettuata una manovra da sosta irregolare. Sarà ora costretto a risarcire il Comune dei danni cagionati, e verrà perseguito per danneggiamento e per violazioni al codice della strada.

Le parole del sindaco Cuofano

«Chi rompe, vandalizza o arreca danni alla cosa pubblica ne è responsabile e ne risponde – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – chi sbaglia paga, anche perché non è ammissibile che il Comune intervenga, con soldi pubblici della comunità, ogniqualvolta una piazzetta, un parco giochi o un elemento d’arredo urbano vengono danneggiati. Dobbiamo prestare attenzione e prenderci cura delle cose e le prime sentinelle sul territorio devono essere i cittadini».