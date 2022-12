Baronissi, escalation di furti: Fratelli d'Italia chiede l'impiego dell'Esercito Affondo di Siniscalco: «L'intervento dell'Amministrazione è tardivo»

Continua l'escalation di furti nelle abitazioni della Valle dell'Irno. Un fenomeno che, in questi giorni, sta interessando la città di Baronissi e, in particolare, le frazioni di Antessano ed Aiello. Non a caso il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto perlustrazioni quotidiane su tutto il territorio, alle quali ha preso parte in prima persona. Una mossa che, secondo i rappresentanti locali di Fratelli d'Italia, è arrivata in ritardo.

L'affondo di Fratelli d'Italia

«È oramai da più di un mese che i cittadini di Baronissi segnalano quotidianamente la presenza di ladri sul territorio», si legge in una nota diffusa dal segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Tony Siniscalco. «Almeno due i furti messi a segno ogni giorno, gli ultimi circoscritti prevalentemente nella frazione di Antessano che costringono gli abitanti, a proprio rischio, a perlustrare e attenzionare il paese per scongiurare l’attacco alle proprie abitazioni. Apprendiamo che, anche se solo dopo un mese (e sempre con colpevole ritardo), c’è stato un iniziale interessamento dell’Amministrazione comunale che, purtroppo, però non risulta comunque sufficiente. Apprendiamo del coinvolgimento dei volontari della Protezione civile ma ci chiediamo cosa possano mai fare queste persone che, tra l’altro, non sono nemmeno armate, contro delinquenti abituali che invece sembrerebbero esserlo?

Ieri sera perlustrando la zona di Antessano, ho avuto modo di incontrare tanti cittadini, giovani e non, armati di buona volontà e tanto senso civico, si nascondevano tra le siepi per tentare di individuare i malviventi ed il loro possibile percorso, rilevando anche il taglio dei fili delle telecamere adiacenti la zona autostradale. Tuttavia non si può pensare che siano i volontari o i cittadini a dover vigilare sul territorio per costituire un deterrente, mettendo a rischio la propria incolumità! Cosa potrebbe succedere se dovessero imbattersi in delinquenti armati? Solo le forze dell’ordine hanno a disposizione strumenti adeguati e soprattutto le competenze necessarie. La disperazione di queste persone e l’assenza di tutela potrebbe condurre al peggio!

La situazione è estremamente grave poiché questi malintenzionati non hanno paura di niente; colpiscono tutti i giorni quasi alla stessa ora in almeno due punti della città; ieri vedendo un maggior movimento di controllo nel tardo pomeriggio in frazione Antessano, con vigili e carabinieri, hanno dapprima cambiato zona, colpendo in località Aiello, per poi differire di qualche ora la loro azione in località Antessano! Il risultato dunque è stato un appartamento depredato in più! I carabinieri, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso, nonostante la disponibilità verso il territorio non hanno mezzi sufficienti per risolvere il problema, anche perché la nostra caserma non è operativa di notte.

Per questo motivo, dopo aver valutato le azioni fallaci dell’Amministrazione protocolleremo - come partito - istanza al sindaco, affinché possa richiedere alle autorità competenti l’intervento dell’Esercito nell’ambito di “Strade Sicure” a tutela del territorio. Nell’attesa, proponiamo al sindaco di eliminare qualche evento ludico “fotocopia” dei suoi assessori e impegnare le risorse per gli straordinari della polizia municipale a tutela dei cittadini, con orari almeno fino alle 24:00. Fratelli d’Italia sarà vicina a tutti i cittadini di Baronissi di tutte le frazioni, colpiti e non da questi episodi di furto, sarà presente sul territorio in tutte le forme possibili portando all’attenzione degli organi ed enti competenti tutte le istanze necessarie», conclude il responsabile cittadino di Fratelli d’Italia