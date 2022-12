Allagamenti a Scafati, sindaco: La battaglia continua, chiesto stato di calamità Il primo cittadino presente alla riunione sul dissesto idrogeologico: Servono più opere e interventi

L'ultima ondata di maltempo ha messo nuovamente in ginocchio i territori dell'Agro. A Scafati il problema degli allagamenti continua a far paura. Per questo, nei giorni scorsi, il primo cittadino Cristoforo Salvati, con tutti i sindaci del territorio, è stato presente alla riunione che si è tenuta in Regione Campania dove, alla presenza dell'on. Fulvio Bonavitacola, vice del Governatore Vincenzo De Luca, al Consorzio di Bonifica del Sarno, alla Gori e alla Sma, si è parlato di dissesto idrogeologico, e delle soluzioni da dover mettere in campo.

Salvati: "La mia battaglia continua, chiesti più interventi e opere per mettere in sicurezza il territorio"

A seguito della riunione, il sindaco Salvati ha voluto aggiornare la cittadinanza in merito a quanto discusso: "Non mi fermo. Da mesi ho intensificato la mia battaglia per risolvere il problema degli allagamenti a Scafati e anche lunedì ho avuto modo di perorare la causa della nostra città", ha scritto.

"Abbiamo chiesto più interventi e opere per mettere in sicurezza i territori ai nostri interlocutori. Il dissesto idrogeologico è una problematica che non ha una soluzione facile, figuriamoci se possa averla immediata. Sappiamo anche che i sindaci hanno le mani legate e serve un coordinamento con tutti gli organi sovracomunali per uscire dall'emergenza", ha aggiunto la fascia tricolore.

"Per Scafati ho richiesto lo stato di calamità, perché è necessario effettuare opere che ripristino una vivibilità migliore in occasione delle forti piogge", prosegue il primo cittadino.

Nel corso della riunione, i sindaci del territorio hanno chiesto di poter istituire di nuovo dei presìdi sul territorio che rappresentino un collegamento immediato con la Protezione Civile Regionale.

"La disponibilità fornita dall'onorevole Bonavitacola, affinché possa essere attuato un piano sinergico di interventi, ci rassicura in questa estenuante battaglia per i territori che io sto combattendo con tutte le mie forze per Scafati", conclue Salvati.